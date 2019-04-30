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Переводчицей президента США оказалась азербайджанка – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 16:06 ~ 1 минута на чтение 534
Переводчицей президента США оказалась азербайджанка – ФОТО – ВИДЕО

Журналист Эмин Мусави поделился в социальной сети информацией об азербайджанке Олджай Картари Рачед, которая в настоящее время работает синхронным переводчиком президента США Дональда Трампа.

Ранее она работала с президентами Джорджем Бушем и Бараком Обамой.

По словам журналиста, Олджай Картари Рачед – этническая азербайджанка родом из Марнеульского района Грузии, население которого составляют, в основном, азербайджанцы. Ее дед вместе с семьей переехал в США в 80-х годах.

Более подробную информацию о нашей соотечественнице можно узнать из видео:

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