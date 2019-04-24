Перевернутая история: Мифы и факты в вопросе «геноцида армян»

Мировая история знала много лжи, но, несомненно, одним из наиболее вопиющих фактов клеветы и несправедливости является фальшивая идеология, которую мировое армянство на протяжении более 100 лет возводит в свое национальное кредо.

Это так называемый «геноцид армян», всеобщего признания которого Армения и армянство упорно и целенаправленно добиваются продолжительное время и, надо сказать, добивается в этом определенных успехов. Мнимые события признали за непреложный факт несколько государств мира, хотя многие из них, если не все, преследовали при этом собственные цели, в частности, расценивая этот шаг как инструмент давления на Турцию. Ни для кого не секрет, что сильная в военном и мощная в экономическом отношении Турция – единственная мусульманская страна в составе НАТО, многим на Западе «колет глаза».

К примеру, Франция, позабыв о черных пятнах собственной истории, вообще пошла на беспрецедентный шаг, объявив в этом году 24 апреля «национальным трауром» по жертвам т.н. «геноцида армян».

Но, безусловно, есть и страны, которые, заложив в основу своей политики принципы справедливости и дальновидности, не признают «геноцид армян», в числе них есть и те, отношения которых с Анкарой сегодня желают оставлять лучшего, например, те же Израиль и США. Показательным в этом плане является и вердикт, который несколькими годами ранее вынес Европейский суд по правам человека по делу «Перинчек [турецкий политический деятель] против Швейцарии». Согласно решению Евросуда, «геноцид армян» не является историческим фактом.

Никто не оспаривает трагичность событий более чем столетней давности в Османской империи, но в корне неверно рассматривать их в отрыве от исторических событий того периода. Гибель армян - точно так же, как и многочисленных представителей других национальностей, в том числе, самих турок - была обусловлена реалиями военного времени.

Согласно историческим документам, еще в 1890-1910-х годах армяне в Османской империи, поставив целью реализовать мифическую идею о «великой Армении» за счет анатолийских земель, стали тайно планировать и вести подрывную деятельность, что было воспринято османскими властями как угроза для империи.

С началом в 1914 году Первой мировой войны армянские революционные комитеты, воспользовавшись тяжелым временем, уже намного смелее стали осуществлять подрывную деятельность. То есть, ставя целью получить независимость, армянские революционеры конкретно работали над развалом Османской империи изнутри. В местах своего компактного проживания армяне поднимали бунты против своего государства, выжигали целые деревни, подвергали невиданному насилию и резне мирное турецко-мусульманское население.

Имеются конкретные материалы, фотографии из турецких архивов, свидетельствующие о зверствах армян, предшествующие событиям 1915 года. Армяне преднамеренно провоцировали столкновения с местным населением, уничтожив в тот период в Анатолии до полутора миллиона турок.

4 апреля 1990 года в турецком Ване было обнаружено массовое захоронение – останки 3 тысяч турок, убитых армянами в 1915-1916 годах.

Еще один исторический факт: в операции русской Кавказской армии против турецких войск в районе населенного пункта Сарыкамыш в ходе Первой мировой войны 9 (22) декабря 1914 - 22 декабря 1914 (4 января 1915) гг. были задействованы армянские добровольцы из числа уроженцев Османской империи, состоящих в тайных организациях и ставивших целью развал своего государства. К слову, один из них – дашнак Амазасп Срванцтян несколькими годами позже, в 1918 году вместе со своим 3-тясячным карательным отрядом совершал кровавые преступления против мирных жителей Баку, Гянджи, Губинского уезда.

На фото: 4-й батальон первой армянской добровольческой дружины, Сражение при Сарыкамыше

Все бесчинства армян подчинялись единственной цели – посредством иностранного оружия и помощи ослабить Османскую армию. При этом они ничем не гнушались - предавали, выдавали вражеской стороне информацию о дислокации турецких войск, тем самым являя собой взрывоопасную категорию населения, которая в любой момент могла ударить в спину турецким войскам. В свое время авторитетный американский историк, профессор Луисвиллского университета Джастин Маккарти писал, что армяне, массово переходили на сторону противника и фактически изменили родине.

Поэтому османские власти в качестве меры по пресечению провокаций и подрывной деятельности приняли решение переселить армян туда, откуда они в свое время пришли – в междуречье между Тигром и Евфратом, на территорию современной Сирии. Во время этого переселения определенная часть армян погибла, в том числе, из-за свирепствующих в то время эпидемий.

Но число погибших не достигает тех 1,5 миллионов, о чем сегодня кричит армянская официальная пропаганда. По историческим свидетельствам, во всей Османской империи в то время проживало чуть более 1 миллиона армян. К тому же, люди, виновные в гибели мирного населения, были сурово наказаны властями.

В то же время, согласно исследованиям западных историков, в эти годы на территории Османской Турции были убиты свыше 5 миллионов турок.

Может, именно по этим причинам сегодня Армения наотрез отказывается раскрыть архивы и предоставить их на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей, требуя признания «геноцида» на основе только лишь воспоминаний свидетелей тех событий?

Турция постоянно заявляет о готовности представить на рассмотрение историков свои архивы, что само по себе является доказательством того, что ей скрывать нечего. С 2014 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приносит соболезнования потомкам всех народов, погибших на территории Османской империи в сложных условиях Первой мировой войны, в том числе, армян.

Политика не должна «вмешиваться» в вопросы истории – это непреложная истина, непризнание которой может привести к нежелательным последствиям. А так называемым «защитникам» прав человека на Западе лучше обратить внимание и дать политико-правовую оценку реальным преступлениям армянских дашнаков – кровавым расправам в 1918 году в Баку и других азербайджанских городах, агрессии Армении против Азербайджана и оккупации ею азербайджанских территорий, кровавым этническим чисткам, учиненным против азербайджанцев на территории Армении и захваченных азербайджанских землях, Ходжалинскому геноциду.

Ф.Багирова