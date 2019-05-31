Перенесший инсульт в Киеве Национальный герой Азербайджана вернулся на родину

Национальный герой Азербайджана Забит Гулиев, который перенес инсульт в Киеве, вернулся на родину.

Как сообщает посольство Азербайджана в Украине, З.Гулиева в аэропорту Борисполь провожали посол Азербайджана Азер Худиев и сотрудники посольства.

Национальный герой продолжит лечение в Азербайджане. Он уже вышел из критического состояния, и в последние дни способен передвигаться без посторонней помощи.

Напомним, что прибывший в Украину для участия в мероприятиях З.Гулиев 9 мая перенес инсульт.

По прямому поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева лечение Национального героя Забита Гулиева было взято под строгий контроль.

Эльшан Рустамов, Г.Р.