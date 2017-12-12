Педро Энрике: «Конечно, фактор Лиги чемпионов был, но мой переход не был связан только с этим»

Вингер агдамского «Карабаха» Педро Энрике после победы над «Сумгайытом» (2:1) в первом матче ¼ Кубка Азербайджана дал интервью журналистам, среди которых был и корреспондент 1news.az

- Эта игра отличалась от чемпионатской, - говорит Педро Энрике, - Знали, что нас ждет тяжелая игра. Соперник был хорош. В ответной игре нам будет очень сложно.

- Почему игра получилась такой тяжелой для «Карабаха»? Фактор соперника сыграл свою роль или же усталость самого «Карабаха»?

- Я не могу назвать «Сумгайыт» средненькой командой. И то, что мы сегодня добились такой сложнейшей победы, как раз заслуга соперника. Они смогли закрыться, и хорошо играли на контратаках.

С другой стороны «Карабаха» - это команда, которая любит играть с мячом. А при сильном ветре делать это очень сложно. Но опять-таки, я бы отметил игру «Сумгайыта».

- Вы снова начали игру со скамейки. С чем это было связано?

- Думаю, это вопрос к тренеру. Но считаю, что это вполне естественно, поскольку только 2 дня назад мы играли против «Сабаила». Такие ротации вполне нормальны. Кроме того, у нас очень сильный состав, и вне зависимости от того, кто играет, все выполняют свою задачу.

- Как оцените для себя завершающийся год?

- Подходит к концу первая половина чемпионата. Но если оценивать календарный год, то считаю, что он получился очень удачным. Я на постоянной основе играл в «ПАОКе», забивал голы.

В «Карабахе», особенно, в последних матчах, я помогаю команде своими голами. Кроме этого, участие в матчах Лиги чемпионов стало большим опытом для меня. В целом, год можно считать удачным.

- Лига чемпионов была главным стимулом перехода в «Карабах». Есть ли желание пробиться туда же и в следующем году с «Карабахом»?

- Я бы не сказал, что Лига чемпионов сыграла ключевую роль в моем переходе. Конечно, фактор Лиги чемпионов был, но мой переход не был связан только с этим. Это особые чувства, играть в Лиге чемпионов. Это естественно

Что касается будущего, то до мая я буду играть в «Карабахе». После этого должен вернуться в «ПАОК», которому принадлежу по контракту. Что будет дальше, я не знаю. Не все в этом вопросе зависит от меня.

Я всегда стараюсь получить удовольствие от игры. Все зависимости от того официальная эта игра, или контрольная.

- В последнее время очень много разговоров о том, что вы можете покинуть «Карабах» уже в январе.

- Это все работа СМИ. В Греции журналисты также очень активны, и пишут об этом. Мне сложно сказать что-то на этот счет. Мое дело играть в футбол. Со мной в клубе никто не говорил на этот счет. Никакой официальной информации нет.

Теймур Максутов