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Педагоги, набравшие наивысшие баллы при приеме на работу: «Мы могли остаться в Баку, но вернулись в свои районы» - ФОТО

Сегодня в 15:45 ~ 7 минут на чтение 438
Педагоги, набравшие наивысшие баллы при приеме на работу: «Мы могли остаться в Баку, но вернулись в свои районы» - ФОТО

Как мы уже сообщали, в Азербайджане в преддверии нового учебного года был проведен конкурс по приему преподавателей на вакантные места во все общеобразовательные учебные заведения республики, который состоял из 4 этапов – регистрации, тестового экзамена, выбора вакантных мест и собеседования.

Выпускники педагогических факультетов, наравне с учителями со стажем, получили возможность испытать свои силы и стать педагогами.

На церемонии награждения, которая прошла в Boulevard Hotel, 1news.az пообщался с учителями, показавшими наилучший результат.

Как рассказала Чяркяз Бабаева, набравшая 59 баллов из 60 возможных, она с ранних лет с восхищением смотрела на своих педагогов и уже точно знала, какую профессию выберет, когда вырастет. А любовь к детям, желание закладывать в них фундамент, помогать с расширением кругозора и мировоззрения, а также воспитать достойного гражданина своей страны, подтолкнули ее к тому, чтобы остановить свой выбор на преподавании в начальных классах.

«Я родилась в Сальянском районе. Окончила сальянский филиал Азербайджанского педагогического университета. В прошлом году тоже принимала участие в данном конкурсе, набрала 45 баллов и стала работать на основе годичного контракта в средней школе своего региона. А в этом году у меня представилась возможность подписать бессрочный контракт», - говорит Чяркяз.

По словам девушки, набранный ею балл позволял подавать заявку на работу в столице, однако она остановила свой выбор на селе Шекерликенд Сальянского района, потому что проживающие там дети тоже нуждаются в грамотных учителях.

«Кстати, Сальянский район – один из регионов Азербайджана, где наблюдается наилучшая успеваемость. Здесь постоянно строятся новые школы, обеспеченные интернетом, и создаются другие необходимые условия для получения качественного образования. Поэтому у местных детей большое желание заниматься, а у педагогов – делиться своими знаниями.

К примеру, я интересовалась методиками преподавания в соседних странах – Турции, Грузии и т.д., чтобы более углубленно изучить свою профессию, обменивалась опытом с зарубежными коллегами, а также черпала информацию из различных Youtube-роликов. А еще, помимо занятий в школе, я планирую организовывать экскурсии и знакомить детей с историческими местами и красотами нашего района, которых здесь предостаточно», - говорит Ч.Бабаева.

Педагог Шехран Гюльмамедова родилась в Нахчыване. Окончив школу в своем городе, она приехала в Баку для получения высшего образования в Азербайджанском государственном педагогическом университете. После девушка вернулась в Нахчыван, где преподавала в средней школе на протяжении 12 лет, а с недавних пор ее семья переехала в Баку, и Ш.Гюльмамедова, приняв участие в конкурсе, где набрала 58 баллов, подала заявку на работу в одну из столичных школ.

«Меня всегда привлекала работа учителя. Я считаю, что на их плечах лежит большая ответственность, потому что именно они готовят представителей всех остальных профессий – врачей, инженеров, экономистов и т.д. Также я захотела приобщиться к этой профессии, потому что мои дедушка и отец, которые являются для меня примером для подражания, тоже были педагогами», - говорит Шехран.

При выборе направления девушка тоже остановилась на преподавании в начальных классах, так как ей гораздо интереснее работать с детьми, при общении с которыми ты погружаешься в совершенно обособленный мир. Пытаешься прививать им знания и одновременно учишься чему-нибудь у них, даришь любовь и чувствуешь отдачу, становясь кумиром для подрастающего поколения, ведь дети нередко хотят быть похожими на свою первую учительницу.

«В Нахчыване очень высокий уровень образования. Не только в самом городе, но и в селах школы отвечают современным стандартам, будучи оборудованными компьютерными комнатами и библиотеками. Дети здесь трудолюбивые, учителя грамотные.

С этого года я начала преподавание в средней школе №245 Хатаинского района города Баку, где меня ждала встреча со столичными детьми. Немного волновалась, но этот опыт оказался положительным», - говорит Ш.Гюльмамедова.

Затем мы пообщались с Эльвином Салимовым, который родился в Баку. Окончив факультет прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета, он поступил в Азербайджанский государственный педагогический университет по специальности «учитель информатики» и получил второе высшее образование.

«Я остановил свой выбор на этом предмете, потому что всегда интересовался искусственным интеллектом и нейронными сетями, исследуя эти области. А после завершения учебы попробовал свои силы на конкурсе приема учителей на работу и набрал 55 баллов – самый высокий балл среди педагогов по информатике со всей нашей республики – и был принят в среднюю школу №27 города Баку. Таким образом, сейчас я получаю свой первый опыт преподавания.

Кстати говоря, в этой школе реализован пилотный проект «Цифровые навыки». В связи с этим я прошел курсы, организованные Министерством образования, чтобы отвечать необходимым требованиям, потому что данный проект подразумевает новый, более углубленный метод преподавания информатики. Здесь предпочтение отдается не теоретическим знаниям, а практическим навыкам – то есть, дети познают основы программирования и развивают проектное мышление, логику, создавая компьютерные игры, мультипликационные ролики и многое другое, что делает процесс намного более интересным и захватывающим», - говорит Эльвин.

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Также Э.Салимов отметил, что начал выстраивать с детьми отношения не как авторитарный педагог, а как демократичный. Его уроки проходят в формате дискуссий, потому что, по его мнению, нынешние дети знают гораздо больше взрослых в плане современных технологий и, возможно, они тоже смогут научить его чему-то новому.

И напоследок мы пообщались с Айтадж Зиядханлы, которая родилась в Исмаиллы. Окончив среднюю школу в своем районе, она поступила в Бакинский государственный университет по специальности «преподаватель азербайджанского языка и литературы». А затем приняла участие в конкурсе и тоже показала наилучший результат среди всех учителей в республике по данному предмету, набрав 59 баллов. С этими баллами наша собеседница могла подавать заявление в любую столичную школу, где имелись вакантные места, однако она решила вернуться в Исмаиллы и преподавать в Буйнузкянде.

«Я не захотела разлучаться с семьей и друзьями, поэтому выбрала школу в своем районе. Тем более, преподавать здесь – одно удовольствие, ввиду довольно высокого уровня образования.

Моя основная методика взаимодействия с детьми базируется в первую очередь на одинаковой любви ко всем ученикам. Я никого не выделяю. И стараюсь преподносить им информацию в игровой, интерактивной манере, потому что подобный метод способствует лучшему усвоению материала», - подытоживает Айтадж.

Узнать подробнее о том, как проходил конкурс приема учителей на работу, можно по следующей ссылке.

Лейла Мамедова

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