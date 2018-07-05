Павел Прилучный, Таир Иманов и другие на московской премьере российско-азербайджанского фильма «Килиманджара» - ФОТО – ВИДЕО

Фильм снят продюсерской компанией Александра Цекало «Среда» совместно с Таиром Имановым, Иваном Самохваловым, Джабиром Имановым, Фаридом Ализаде, Максимом Полинским, Николаем Булыгиным и Исмаилом Сафарали.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Вестник Кавказа», в Москве в летнем кинотеатре КАРО в саду «Эрмитаж» состоялась презентация российско-азербайджанской комедии «Килиманджара».

Действие комедии разворачивается в Баку, куда молодая красавица Маруся (Ирина Старшенбаум) приезжает на поиски своего жениха, не приехавшего на свадьбу – в картине снялись Павел Прилучный, Ирина Старшенбаум, Артём Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Тимофей Трибунцев, Максим Виторган, Ирина Горбачёва, и другие.

Продюсер картины Александр Цекало в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» рассказал, что изначально планировал снять фильм именно в Баку, а сюжет уже был придуман позднее: «Мы просто подумали, что здесь можно было бы и сериалы снимать, потому что такие странные сочетания старого города, нового города, моря, нефть, пески, камни, вкусная еда, жара. Поэтому захотелось здесь что-то сделать».

Он также отметил, что идея снять именно комедийный фильм во многом связана с хорошим актерским составом: «Такая компания собралась - Паша, Ира Старшенбаум, Варя Бородина, с которой мы работали неоднократно в наших сериалах. Скоро на Первом канале выйдет сериал «Алиби», у Вари Бородиной там очень необычная роль. Тимофей Тригунцев это вообще для меня икона актерского мастерства. Артем Сучков снимался у нас в «Гоголе». Все свои были, вот и захотелось снять что-то легкое, приключенческое, авантюрное».

Он также добавил, что город в кино тоже играет свою роль, как и актеры – по его словам съемки в жарком климате дались группе крайне непросто, но результат оправдал все усилия.

В свою очередь, азербайджанский продюсер Таир Иманов рассказал, что идея снять российско-азербайджанский фильм в Баку созрела уже давно: «Мы давно искали такую возможность. И, в конечном итоге, мы ее нашли. Нашли сперва замечательную компанию «Среда», которой руководит большой профессионал своего дела Александр Цекало. Потом договорились о сроках. Вначале обсуждали идею, общую драматургическую линию и так далее».

По словам Т.Иманова, комедийный жанр был выбран потому, что позволяет показать Баку в радостном и веселом свете: «В этом жанре мы постарались показать нашу страну, наш город в самом лучшем свете. Я думаю, что очень многие после просмотра фильма купят билет и посетят нашу замечательную страну».

Продюсер также добавил, что лента не могла бы выйти в свет без участия вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой: «Если бы не Лейла Алиева, вообще говорить о существовании этого фильма было невозможно. Она сделала очень многое для того, чтобы сегодня мы вместе с вами общались, чтобы мы говорили об этом фильме, и чтобы этот фильм получил прокат по всей территории России. Все это благодаря ей».

Актриса Ирина Старшенбаум, исполнившая роль главной героини, рассказала, что ее персонаж в ленте проходит стадию развития от наивной девушки до зрелого человека: «Это история о наивной девушке, которая с большим удовольствием пускается в авантюру и в итоге становится зрелым человеком, который находит свою любовь и открывает себе глаза на многие вещи в своей жизни».

Она добавила, что съемки в азербайджанской столице запомнятся ей жаркой погодой, вкусной едой и гостеприимством бакинцев, отметив, что хотела бы позднее приехать в Баку не по работе, а в качестве туриста, чтобы насладиться отдыхом: «Отдохнуть хотела бы там, потому что мы работали, исполняли все, что угодно, но только не отдыхали».

Варвара Бородина, сыгравшая одну из главных ролей в ленте, рассказала, что ее героиня - уверенная в себе, амбициозная девушка, однако имеющая свои слабые стороны и комплексы, которые раскрываются по ходу сюжета фильма.

Она также добавила, что ей было очень приятно и интересно сниматься в Баку: «Это было очень интересное и увлекательное путешествие, со своими сложностями, трудностями, но это было очень-очень интересно, потому что город для меня новый, новая культура. Мы там жили полтора месяца и конечно, это была такая маленькая жизнь. Меня совершенно потряс Баку, это действительно очень красивый город, я всем рекомендую обязательно посетить его».

Актер Тимофей Трибунцев рассказал, что съемки в Баку стали для него настоящей радостью: «Я там целый месяц провел и совершенно влюбился в этот город. Моя семья тоже была в Баку, они тоже полюбили город, и сынок мой маленький. В общем, это совершенно удивительно».

Он также добавил, что подавляющее большинство бакинцев, с которыми довелось встречаться актеру, прекрасно говорят по-русски, что сделало его пребывание в столице Азербайджана особенно комфортным: «Никакого дискомфорта у меня не было, Баку очень гостеприимный город. Я там жил рядом с библиотекой, прямо на площади. Прекрасный квартал, я очень люблю эту набережную, старый город, рынок».

В свою очередь, актер Павел Прилучный, сыгравший в киноленте друга главного героя, убежден, что картина станет лучшей комедией нынешнего лета: «Я считаю, это одна из веселейших комедий этого лета. Я надеюсь, не только я буду думать об этом так, но и все наши зрители, которые ее увидят и развеселятся, получат массу удовольствия».

Он также добавил, что приехав в Баку, убедился, что жители азербайджанской столицы очень интеллигентные и начитанные люди: «Когда мы думали над образом, как это сделать, мы планировали какие-нибудь золотые зубы, мокасины, какой-нибудь пиджак с золотыми пуговицами и так далее. Мне было это интересно, мне казалось, это можно было сделать весело, карикатурно, по-доброму и интересно. Но приехав в Баку, мы поняли, что на самом деле, все это давно-давно уже куда-то ушло. Настоящие бакинцы истинные - это очень начитанные, вежливые, хорошо одетые, очень воспитанные люди».

П.Прилучный добавил, что ему и его жене Агате съемки в Баку запомнятся красивыми городскими видами и открытыми, гостеприимными жителями.

В прокат на широких экранах лента «Килиманджара» выйдет 19 июля.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Вестник Кавказа