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Пассажиры, летевшие рейсом из Азербайджана, не могли получить багаж в «Шереметьево»

Сегодня в 12:09 ~ 1 минута на чтение 485
Пассажиры, летевшие рейсом из Азербайджана, не могли получить багаж в «Шереметьево»

Задержка выдачи багажа пассажирам ряда рейсов была зафиксирована в субботу в международном аэропорту «Шереметьево», сообщила пресс-служба аэропорта.

«Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон», - отмечается в сообщении.

Между тем, еще ранее сообщалось, что пассажиры ряда прибывших в «Шереметьево» рейсов не могут несколько часов получить багаж. Сбой в системе выдачи багажа пассажирам аэропорта произошел в пятницу вечером, сообщил Интерфаксу один из пассажиров.

«Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в зале выдачи багажа скопились пассажиры минимум пяти рейсов.

На видеозаписи, имеющейся в распоряжении Интерфакса, видно, что в зале скопилось большое количество людей, а на информационном табло указан перечень рейсов, выдача багажа с которых задерживается. Пассажиры одного из самолетов ждут багажа с 18 часов.

А.А.

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