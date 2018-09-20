Пассажир такси выпрыгнул из-за слишком дорогой поездки и умер - ФОТО

Житель Великобритании скончался после прыжка из движущегося автомобиля.

Как сообщает The Mirror, мужчина не хотел оплачивать дорогостоящую поездку в такси и попытался сбежать.

Тони Пембертон (Tony Pemberton) и его девушка Сара Перкинс (Sarah Perkins) возвращались домой с матча по регби, проходившего на стадионе в Кардиффе, Уэльс. Пара решила взять такси, поскольку поезда, следующие до местечка Пайл, графство Бридженд, где они жили, были переполнены.

Пассажирам предстояло проехать около 40 километров. Перкинс рассказала, что сначала они договорились с таксистом на оплату в размере 70 фунтов стерлингов (чуть более шести тысяч рублей). Именно столько денег Пембертон снял с банковской карты на заправке по пути к дому.

На подъезде водитель начал требовать сначала 80 фунтов стерлингов (около семи тысяч рублей), а затем — 90 фунтов (7,8 тысячи рублей). Это привело Пембертона в ярость: он пинал ногами передние сиденья и бил кулаками в крышу машины. Девушка пыталась успокоить его, но, по ее словам, его поведение выглядело как приступ.

В результате британец закричал, что намерен выйти из машины, открыл дверь и вывалился на дорогу. Прежде чем другие машины на автомагистрали остановились, в него врезался другой автомобиль. Мужчина скончался от полученных травм.

Таксист утверждает, что заранее сообщил пассажирам стоимость поездки — 75 фунтов стерлингов. Он настаивает, что Пембертон заплатил всего 70 и таким образом попытался скрыться. У погибшего остались две дочери.

Lenta.ru