Пассажир рейса Новосибирск-Баку угрожал взорвать самолет

Уголовное дело возбуждено в отношении пассажира отправлявшегося из Новосибирска в Баку самолета, который потребовал пересадить его в бизнес-класс, угрожая взрывом на борту, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Дело возбуждено по ч. 2. ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщает Интерфакс.

В сообщении говорится, что 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического класса в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом. В ответ мужчина заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет.

«Незамедлительно была проведена эвакуация пассажиров, обследование воздушного судна и повторный досмотр пассажиров и их багажа с применением служебно-розыскной собаки. Взрывчатых веществ и взрывчатых устройств не обнаружено», - говорится в сообщении.

В 10:30 мск во вторник самолет вылетел в пункт назначения.

Как сообщается, инцидент произошел на борту Airbus A-320 авиакомпании S7.

А.А.