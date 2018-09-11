Пашиняну посоветовали обратиться к психологу

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян считает, что премьер-министр Никол Пашинян нуждается в услугах психолога.

«Сегодняшнее митинговое выступление Никола Пашиняна было настолько неуравновешенным, несдержанным и нервным, что до того как обратиться к политическому аспекту, хочу дать один совет. Увольте стилиста с должности помощника премьера в правительстве и возьмите на работу психолога. Армении от этого будет больше пользы», - написал на своей странице в Facebook Армен Ашотян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Стилист премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян – Софья Навасардян - назначена на должность помощника главы правительства.

Информацию о назначении Yerkir.am подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян.

С.А., Э.Т.