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Пашиняна обвиняют в продолжении политики колониальной зависимости от России

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 548
Пашиняна обвиняют в продолжении политики колониальной зависимости от России

В Армении все больше политических сил выступает против политики властей по продолжению колониальной зависимости от России.

«Правительство Армении последовательно игнорирует жизненную необходимость преодоления колониальной зависимости от России и установления с РФ достойных отношений, продолжает внешнюю политику прежнего режима, ставшего колониальной администрацией России, вследствие чего еще больше приближается к пагубной черте отказа от самостоятельности в области внешних отношений».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, с таким заявлением выступила партия «Сасна црер» в связи с отправкой группы армянских специалистов в Сирию.

Группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и по обеспечению безопасности самих специалистов в составе из 83 человек накануне прибыла в Сирийскую Арабскую Республику для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу. Миссия будет работать в составе российской гуманитарной миссии в Сирии. Инициатива направить гуманитарную миссию в эту страну исходила от России. Доставка армянских специалистов в Сирию, а также их логистическое обеспечение осуществляется при поддержке российской стороны.

«Сасна црер» видит в этом угрозу национальным интересам и безопасности и призывает правительство Армении отказаться от этого.

С.А., Э.Т.

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