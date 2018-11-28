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Пашинян заявил о недоверии российских властей к членам его команды

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 100
Пашинян заявил о недоверии российских властей к членам его команды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что со стороны российских властей есть некоторое недоверие в отношении тех членов его команды, которые до смены власти в стране в мае 2008 года работали в общественном секторе и финансировались международными организациями.

Как сообщает 1news.az, об этом он заявил во вторник вечером в ходе интервью с местным новостным порталом Civilnet.

"Да, это не секрет, что у российской элиты есть некоторые вопросы в отношении тех людей, которые пришли к власти после народной революции в стране. Это те люди, которые были политическими активистами-оппозиционерами. Эти люди были вынуждены работать в общественном секторе, который финансировался в том числе и теми международными организациями, которые не хорошо воспринимаются в России. И в связи с этим мы видим недоверие со стороны элиты РФ", - отметил он.

По словам премьера Армении, он уверен, что "это недоверие исчезнет со временем, когда институты России и Армении будут общаться более тесно".

После смены власти в Армении в мае 2008 года многие сотрудники неправительственных организаций, в том числе и "Фонда Сороса", основанного американским бизнесменом и финансистом Джорджем Соросом, получили высокие посты в правительственных кругах страны.

А.С.

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