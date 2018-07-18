Пашинян заявил о намерении поднять армяно-американские отношения на качественно новый уровень - Мубариз Ахмедоглу

Наблюдаются серьезная динамика и качественные изменения в армяно-американских отношениях. Визит делегации во главе с представителем центрального офиса Всемирного банка в Вашингтоне Эвой Мелис в Армению, и даже встреча с омбудсменом Армении являются показателем построения США серьезных отношений с Арменией.

Заместитель помощника государственного секретаря США Дж.Кент посетил Армению во время турне по странам региона. Его визит в Армению в определенной степени отличался от визитов в Азербайджан и Грузию. Он подписал документы, создающие основу для экономического сотрудничества между Арменией и США. А также представительство торговой палаты США в Армении и армянский фонд "национальный центр развития малого и среднего предпринимательства" подписали меморандум о взаимопонимании по содействию малому и среднему бизнесу. Всё это, видимо, не предусматриваемые до сих пор вопросы. Дж.Кент надеется, что Армения вновь повернется в сторону США. Видимо, визит Болтона начал сейчас приносить результаты по Армении. Посол США в Армении Л.Трейси заявила о готовности своей страны оказать поддержку экономическому развитию Армении. Она заявила, что США, начиная с 1992 года, предоставили Армении более 2 миллиардов долларов помощи. Посол США отметила, что США не просили Армению прекращать отношения с Ираном. По мнению Л.Трейси, Армения исторически связана с Россией, но системой ценностей - с Западом. Посол также высоко оценила уровень демократии в Армении: "Демократия в Армении сейчас сильнее, чем когда-либо".

Заместитель помощника государственного секретаря США Дж.Кент заявил, что в вопросе закупки Арменией оружия у США нет развития. Министр обороны Д.Тоноян также подтвердил это. Заявил, что не согласовано никаких вопросов о визите Н.Пашиняна в США, его встрече с Д.Трампом. При участии Дж.Кента между Арменией и США было подписано соглашение на 16 миллионов долларов для стимулирования роста экономики. Дж.Кент и заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян провели заседание армяно-американского стратегического диалога. Н.Пашинян во время встречи с Дж.Кентом заявил о намерении поднять армяно-американские отношения на качественно новый уровень.

Сенат штата Калифорния принял законопроект о восстановлении торговых отношений с Арменией. Калифорния является самым ярым проармянским штатом. Не было распространено никакой информации о том, когда были приостановлены торговые отношения этого штата с Арменией.

Делегация во главе с заместителем директора Вашингтонского офиса Агентства международного развития США Алексом Соколовски посетила Армению. Они встретились с вице-премьером М.Григоряном, заявили о намерении углубить сотрудничество между Агентством международного развития и Арменией: Правительство США привержено партнерству с правительством Армении, и готово оказать поддержку демократическим и экономическим реформам Армении.

Согласно расследованию "Atlantic Council" следы групп, выступающих в социальных сетях против Армении, в особенности против Н.Пашиняна, ведут к России. На самом деле, это является показателем политической воли США оказывать политическую поддержку правительству Н.Пашиняна.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу