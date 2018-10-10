Пашинян заявил, что уйдет в отставку 16 октября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится уйти в отставку 16 октября.

«Внеочередные парламентские выборы должны состояться 9-10 декабря. Это станет реальностью в том случае, если я уйду в отставку 16 октября», - цитирует председателя армянского правительства агентство Armenpress.

Ранее Пашинян заявил, что готовится уйти в отставку, чтобы ускорить процесс проведения досрочных парламентских выборов.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года в армянском парламенте партию Пашиняна «Гражданский договор» представляют только пять из 105 депутатов.

Политик надеется, что ситуация изменится после досрочных выборов.

ТАСС