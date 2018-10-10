1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Пашинян заявил, что уйдет в отставку 16 октября

Сегодня в 22:51 ~ 1 минута на чтение 227
Пашинян заявил, что уйдет в отставку 16 октября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится уйти в отставку 16 октября.

«Внеочередные парламентские выборы должны состояться 9-10 декабря. Это станет реальностью в том случае, если я уйду в отставку 16 октября», - цитирует председателя армянского правительства агентство Armenpress.

Ранее Пашинян заявил, что готовится уйти в отставку, чтобы ускорить процесс проведения досрочных парламентских выборов.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года в армянском парламенте партию Пашиняна «Гражданский договор» представляют только пять из 105 депутатов.

Политик надеется, что ситуация изменится после досрочных выборов.

ТАСС

Telegram WhatsApp

227

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net