Пашинян заявил, что «обсудит и обдумает» вопрос повторного выдвижения

Никол Пашинян и его сторонники сдаваться не намерены. Акции гражданского неповиновения со всеми вытекающими будут проходить всю предстоящую неделю.

Лидер протестного движения в Армении, глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян обдумает вопрос о повторном выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра. Об этом он заявил агентству Reuters в среду, сообщает «Sputnik Армения».

«Мы будем думать и обсуждать», — сказал Пашинян, комментируя возможность повторного выдвижения.

1 мая парламент не избрал премьер-министром кандидата от оппозиции Никола Пашиняна. Против проголосовала Республиканская партия Армении, составляющая большинство в парламенте.

Пашинян и его сторонники намерены продолжать массовые акции протеста с блокированием дорог вплоть до следующего голосования.

Лидер протестов в Армении считает возможным сценарий, при котором его движение может бойкотировать внеочередные выборы в случае роспуска парламента. Однако все будет зависeть от текущей ситуации, пояснил он.

«Сейчас не могу сказать точно», — сказал Пашинян.

Оппозиционер подчеркнул, что сдаваться не намерен.

«Моя единственная сила — мой народ. Мы не сдадимся, мы продолжим забастовку и неповиновение», — заявил он.

Отметим, следующее голосование в парламенте по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая. На этот раз для выдвижения кандидатом в премьеры во втором туре он должен иметь поддержку как минимум одной трети депутатов — 32 парламентариев. Процедура голосования не меняется.

Если премьер повторно не будет избран, то это автоматически приводит к роспуску Национального собрания и проведению внеочередных выборов в течение 40 дней.

Напомним, Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра (руководителя страны) 23 апреля, после массовых демонстраций. До этого он десять лет руководил страной как президент.

Ф.Багирова