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Пашинян заручился поддержкой криминального мира в ответ на амнистии

Сегодня в 12:05 ~ 1 минута на чтение 320
Пашинян заручился поддержкой криминального мира в ответ на амнистии

В то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается без учета мнений парламентских и непарламентских политических сил повести страну к срочным внеочередным парламентским выборам, на первого вице-премьера Арарата Мирзояна возложена не менее тяжелая функция.

Как сообщает 1news.az, об этом пишет газета «Иравунк».

«Согласно нашим сведениям, Мирзоян уполномочен вести переговоры с криминальными авторитетами относительно сложившейся в стране ситуации. При этом, по тем же сведениям, в криминальном мире заявили о своей безоговорочной поддержке Николу Пашиняну, выдвинув при этом свои условия, связанные с необходимостью амнистии», - отмечает издание.

С.А.                                                                 

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