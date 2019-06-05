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Пашинян запросил международные гранты на зарплаты судьям

Сегодня в 15:56 ~ 2 минуты на чтение 221
Пашинян запросил международные гранты на зарплаты судьям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил международным донорам временно финансировать выплату зарплат местным судьям.

Он отметил, что сейчас профессиональные юристы не хотят работать судьями за 400 000 драмов ($840), и людей необходимо убедить в том, что судьи должны зарабатывать 2,5-3 млн драмов ($5 200 - $6200).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян считает, что «без серьезного повышения зарплат судей у нас не будет независимой судебной системы».

Он также отметил, что власти хотят создать новый суд – антикоррупционный – и в течение трех лет доказать эффективность независимой судебной системы. Далее  следует  убедить общество в необходимости выплаты высоких зарплат судьям.

В мае Никол Пашинян объявил о намерении провести радикальную судебную реформу. Он говорил, что всех судей нужно проверить на соответствие занимаемой должности, поскольку «общество должно иметь полную информацию об их имуществе, связях».

«Настало время хирургического вмешательства», – заявил премьер-министр. Поводом к этому сообщению Пашиняна послужило решение суда Еревана об освобождении из-под стражи  бывшего президента Роберта Кочаряна. Из-за него премьер призвал блокировать 20 мая здания всех судов в республике.

Напомним, что 18 мая Ереванский суд общей юрисдикции района Нор-Норка и Авана освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в Армении и получении взятки в особо крупном размере.

Его отпустили под личное поручительство «бывшего и действующего глав» так называемой «НКР».

А.С., Э.Т.

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