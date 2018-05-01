Пашинян выступает за увеличение оборонного бюджета Армении

Армения нуждается в увеличении военных расходов, заявил во вторник оппозиционный кандидат на пост премьера Никол Пашинян на специальном заседании парламента, обсуждающем его кандидатуру, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

«Военные расходы Армении должны быть адекватны ситуации в регионе. Считаю ли я, что сейчас Армения нуждается в увеличении военных расходов? Да. И мы сможем это сделать параллельно с ростом бюджетных поступлений», — сказал Пашинян.

Оппозиционный депутат, единственный кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция «Елк» («Выход»). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от «Елк» поддержали две другие фракции парламента — блок «Царукян» и «Дашнакцутюн». Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера необходимы голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.