Пашинян: Выборы в Армении называют скучными – это лучшая оценка

Некоторые полушутя назвали вчерашние выборы скучными, и это - лучшая оценка. Об этом заявил на пресс-конференции в своем предвыборном штабе и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий блок «Мой шаг».

«Выборы прошли спокойно. Думаю, теперь уже можно привыкнуть к тому, что не все выборы вызывают бурные события», - заявил Пашинян.

Тем не менее, добавил он, проголосовало около половины избирателей, и все шли на участки по своей воле.

«Ясно, что граждане Армении, по сути, сформируют в парламенте революционное большинство. И это большинство сможет проводить все необходимые законодательные реформы», - добавил он.

На внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884456) победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Второе место с 8,27% (103824) заняла партия «Процветающая Армения», лидер которой неоднократно выражал поддержку Пашиняну.

Союзники последнего в лице партии «Светлая Армения» с 6,37% (80024) заняли третью строчку. Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное собрание 7-го созыва.

А.А.