Пашинян встретился с Медведевым

Прибывшего в Ереван в понедельник председателя правительства России Дмитрия Медведева премьер-министр Армении Никол Пашинян встретил в неформальной обстановке в своем особняке.

Российского премьера в сопровождении посла РФ Сергея Копыркина армянский премьер не встречал согласно стандартным протоколам.

«Вы сказали «в неформальной обстановке», мы так и приехали», - отметил Медведев, поздоровавшись с Пашиняном.

Пашинян отметил, что это первый визит Медведева в Армению после смены власти в этой стране, указав, что «это придает особое значение этому визиту». Пашинян также напомнил, что в течение последнего года отношения России и Армении «развивались планомерно, конечно, это не значит, что не было вопросов».

«Думаю, сейчас в наших отношениях очень важный момент. Уверен, вопреки некоторым пессимистам, нам удастся поднять двусторонние отношения на новый уровень», - сказал Пашинян, добавив, что надо «пессимистов превратить в оптимистов».

По словам Пашиняна, для Армении, которая сейчас председательствует в Евразийском экономическом союзе, важны отношения между странами союза, а также участие в этой организации.

«Мы все сделаем, чтобы Евразийский экономический союз и наше членство в нем были более эффективными, а также чтобы сделать эту организацию более привлекательной», - добавил Пашинян.

Сам Медведев поблагодарил Пашиняна за приглашение, «тем более в такое прекрасное время, когда в Ереване идеальная погода».

«Эта встреча — хорошая возможность обсудить наши двусторонние отношения. Мы с вами неоднократно встречались, обсуждали текущее состояние дел, в начале года встречались, когда вы приезжали в Москву, обсуждали нашу двустороннюю повестку. И сейчас мы пройдемся по основным позициям, тем более коллеги ряд вопросов для нас подготовили», - сказал Медведев.

По его словам, заседание Евразийского межправсовета, которое состоится в Ереване 30 апреля, это хороший повод обсудить «важные вопросы, в том числе весьма сложные».

«Сейчас Армения является председательствующей стороной в Евразийском экономическом союзе, и, конечно, нам важно, чтобы мы продвинулись вперед в решении целого ряда вопросов евразийской повестки», - добавил Медведев.

Он поблагодарил Пашиняна за приглашение неформально пообщаться. «Это всегда дорогого стоит, это возможность лучше узнать друг друга, в неформальной обстановке поговорить о разных аспектах двустороннего взаимодействия», - сказал он.

«Выражаю надежду на то, что ваше председательство в ЕАЭС будет абсолютно успешным, а наши переговоры, как и переговоры наших коллег, принесут пользу развитию двустороннего сотрудничества между странами. Тем более, что наши страны – это страны-союзники, у которых особая история отношений и, надеюсь, очень хорошее будущее», - резюмировал Медведев.

А.А.