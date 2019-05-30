Пашинян «восхищается и гордится» Мхитаряном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с игроком лондонского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном.

«Вернувшись из Нур-Султана, поговорил по телефону с Генрихом Мхитаряном. Я выразил ему поддержку перед матчем «Арсенал» -«Челси», в котором Генрих не сможет принять участия из-за расистской позиции Баку. Я сказал Генриху, что мы восхищаемся и гордимся им. Всей душой и всем сердцем мы с ним и рядом с ним», - написал Пашинян на своей странице в Facebook, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы, который состоялся 29 мая в Баку.

Свое неучастие в матче футболист связал с политическими мотивами.

Азербайджанская сторона заявила, что предоставляет гарантии безопасности всем футболистам, которые приедут на игру в Баку, в том числе Мхитаряну. Однако армянский футболист принял решение отказаться от участия в финале.

Напомним, что лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019. В финальном матче, прошедшем на Бакинском Олимпийском стадионе, подопечные Маурицио Сарри в пух и прах разнесли «Арсенал» - 4:1.

«Футбол футболом, а политический подтекст финала Кубка Европы заставляет задуматься о более серьезных проблемах. Вроде бы армянская сторона идет на переговоры, встречается на самом высшем уровне и соглашается на первые гуманитарные акции - заявление в Вене - взаимные визиты журналистов и т.д. Но не проходит и месяца как премьер-министр Армении, МИД и другие государственные структуры инициируют проблему Мхитаряна».

Как сообщает 1news.az, об этом политический обозреватель Фархад Мамедов написал на своей странице в Facebook.

«Так что же это? Желание правительства Армении положить конец гуманитарным акциям, которые и не начались?! Или правительство Армении пошло на поводу у диаспоры и еще более завело себя же в тупик в переговорном процессе?!» - задается вопросом политолог.

Как отметил Ф.Мамедов, также было и с инициативой супруги премьера Армении - вроде гуманитарная акция, матери против войны, но она односторонняя, исключительно работает не столько на укрепление позиции Армении, сколько на имидж самой супруги нового премьера.

«Ясно одно - Никол Пашинян в переговорном процессе «запустил дурочку» (по Райкину), говоря на переговорах одно, карабахским сепаратистам - другое, а диаспоре - вообще третье. Он просто выигрывает время и условия для усиления своей власти в Армении, зачистки бизнеса, судов, номенклатуры второго звена от представителей старой гвардии», - отметил эксперт.

По мнению Ф.Мамедова, поведение властей Армении по вопросу Мхитаряна продемонстрировало, что у них нет желания и воли идти вперед в переговорном процессе.

«Обвинять Азербайджан в расистской политике - это предел, после которого уже несерьезно чего-то ожидать от нового руководства Армении», - заключил он.

А. С., Э.Т.