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Пашинян вновь будет просить Путина снизить цены на газ

Сегодня в 11:50 ~ 1 минута на чтение 213
Пашинян вновь будет просить Путина снизить цены на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил новому главе Минэнерго Гарегину Баграмяну поскорее завершить анализ ценообразования на получаемый из России газ и представить пакет предложений по установлению новой цены.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Разговор Пашиняна и Баграмяна состоялся в кулуарах ведомства в понедельник и транслировался в прямом эфире на его странице в Facebook.

Пашинян вначале поинтересовался, на какой стадии сейчас переговоры по газу, и что сделано в этом направлении. Баграмян ответил, что одна встреча уже была, но при этом не уточняется, в каком формате участвовала российская сторона.

Премьер в ответ сказал, что, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным 8 ноября, еще одна встреча будет в середине декабря. И, по его словам, чем раньше будут сформулированы предложения, тем лучше.

Баграмян говорит, что цена 150 долларов не оправдана, и оптимальной была бы цена в 140 долларов на границе, и тарифы для потребителей также нуждаются в пересмотре.

Пашинян в завершении разговора отмечает, что необходимо обосновать предложения серьезными аргументами.

Напомним, что по итогам встречи с Путиным 8 сентября премьер-министр Армении заявил о договоренности сторон вместе изучить ценообразование российского газа в Армении. По его словам, в республику он попадает по очень низкой цене, но в Армении на него прибавляется высокая наценка.

С.А., Э.Т.

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