1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Пашинян: Власти Армении хотят сорвать выборы премьера

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 239
Пашинян: Власти Армении хотят сорвать выборы премьера

Лидер оппозиции, кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян уверен, что правящая Республиканская партия (РПА) намерена сорвать выборы главы кабмина.

Об этом он заявил в ночь на 1 мая во время online-трансляции в Facebook, передает 1news.az со ссылкой на ТАСС.

 «Я узнал, что во время ночного совещания, которое вел Серж Саргсян, РПА решила сорвать голосование. Я призываю всех выйти с утра на митинг на площадь Республики и отстоять победу», - отметил Пашинян.

Он также добавил, что «в планы республиканцев входит через семь дней выдвинуть собственного кандидата в премьеры».

Избрание премьера должно состояться в парламенте сегодня, 1 мая, около 12:00 по местному времени. Пашинян - единственный кандидат на пост главы правительства. Он станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей РПА обладает 58 местами в парламенте, возглавляемый Пашиняном «Елк» - 9-ю, «Дашнакцутюн» - 7-ю, еще 31 место - у блока «Царукян».

Три парламентские фракции (блок «Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк») уже объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. РПА не выдвинула своего кандидата.

239

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net