Пашинян: Власти Армении хотят сорвать выборы премьера

Лидер оппозиции, кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян уверен, что правящая Республиканская партия (РПА) намерена сорвать выборы главы кабмина.

Об этом он заявил в ночь на 1 мая во время online-трансляции в Facebook, передает 1news.az со ссылкой на ТАСС.

«Я узнал, что во время ночного совещания, которое вел Серж Саргсян, РПА решила сорвать голосование. Я призываю всех выйти с утра на митинг на площадь Республики и отстоять победу», - отметил Пашинян.

Он также добавил, что «в планы республиканцев входит через семь дней выдвинуть собственного кандидата в премьеры».

Избрание премьера должно состояться в парламенте сегодня, 1 мая, около 12:00 по местному времени. Пашинян - единственный кандидат на пост главы правительства. Он станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей РПА обладает 58 местами в парламенте, возглавляемый Пашиняном «Елк» - 9-ю, «Дашнакцутюн» - 7-ю, еще 31 место - у блока «Царукян».

Три парламентские фракции (блок «Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк») уже объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. РПА не выдвинула своего кандидата.