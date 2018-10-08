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Пашинян «в режиме ожидания» связи с Президентом Азербайджана

Сегодня в 15:54 ~ 1 минута на чтение 533
Пашинян «в режиме ожидания» связи с Президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении надеется на установление оперативной связи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

«Но пока оперативная связь с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не установлена».

Об этом Никол Пашинян вновь заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik-Армения, сообщает 1news.az.

Вернувшись из Душанбе после саммита глав СНГ, Пашинян рассказал, что во время их «блиц-встречи» было решено установить оперативную связь.

На предыдущей неделе этот вопрос вновь встал. На этот раз в парламенте Армении.

Во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата от Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, премьер также заявил, что связь не была установлена, но работы в этом направлении ведутся.

Отметим, что ранее на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном, сообщила Пресс-служба Президента Азербайджана.

В сообщении также отмечалось, что было решено выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Между тем, Пашинян не перестает выступать с воинственной риторикой в адрес Азербайджана. В такой ситуации ему еще долго придется ждать оперативной связи.

С.А., Э.Т.

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