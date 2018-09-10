Пашинян в предбаннике: Как премьера Армении унизили в Кремле - ВИДЕО

Курьезный случай произошел на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Как сообщает 1news.az, по распространенному в соцсетях видео, которое осталось за официальным кадром, можно увидеть, что до встречи в Кремле сотрудники российской протокольной службы пренебрежительно удерживают Пашиняна у дверей в предбаннике.

Премьер-министр Армении нервно топчется. Затем ему дают знак, что можно идти, а когда Пашинян подходит к двери, один из сотрудников рукой останавливает его и не впускает.

После того, как его все-таки пропускают, премьер-министр Армении неуверенной походкой, споткнувшись, идет пожимать руку президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что 8 сентября в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Последний визит Пашиняна в Москву состоялся в июне. Премьер-министр Армении побывал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, провел встречи с президентом РФ и премьером Дмитрием Медведевым.

А.А.