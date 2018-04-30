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Пашинян: В ОДКБ нужно уточнить взаимные союзнические отношения в области военной безопасности

30 Апреля, 2018 в 17:50 ~ 1 минута на чтение 370
Пашинян: В ОДКБ нужно уточнить взаимные союзнические отношения в области военной безопасности

Для ОДКБ будет очень полезным уточнение взаимных союзнических отношений в области военной безопасности.

Об этом заявил на встрече с представителями фракции правящей Республиканской партии Армении в парламенте 30 апреля кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от РПА Самвела Фарманяна относительно ОДКБ, сообщают армянские СМИ. 

«Существуют вопросы, которые для армянской общественности остаются открытыми. Мы должны зарегистрировать отношения на взаимной основе, чтобы и ожидания были  полноценными», - сказал Пашинян.

По его словам, армяно-российские отношения стратегические, это реальность, с которой они считаются.

Оппозиционер в очередной раз заверил, что они не ставят перед собой задачу выхода из ЕАЭС и ОДКБ. Но это, по словам оппозиционера, не означает, что все обстоит идеально.

Напомним, что 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста, возглавляемых Николом Пашиняном.

1 мая парламент Армении должен избрать нового премьер-министра. 30 апреля блок «Выход» официально выдвинул кандидатуру Никола Пашиняна на этот пост.

А.А.

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