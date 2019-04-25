Пашинян: «В наших отношениях с Россией ничего не произошло»

В наших отношениях с Россией ничего не произошло. Если что-то и изменилось, то только в позитивную сторону.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Независимой газете».

По его словам, еще до его избрания премьер-министром он заявлял, что во внешней политике Армении никаких фундаментальных изменений не будет.

«Мы полностью сохраняем эту линию. Важно понять – откуда взялось такое недоверие? После ряда известных революций, которые принято называть цветными, в этих странах появились антироссийские настроения.

В нашей революции не было никаких геополитических контекстов, не было никаких геополитических заговоров, не было никакой внешней силы, которая была бы вовлечена в революционный процесс.

Но нужно знать, что в некоторых российских кругах существуют определенные подозрения – насколько соответствуют действительности мои заявления о том, что не было никаких внешних сил, вовлеченных в нашу революцию», - сказал он.

Он сказал, что Армения – стратегический союзник Российской Федерации. «При этом Армения очень важная страна для Российской Федерации».

При этом он указал, что отношения Армении с Европейским союзом стали более активными. «Но наши российские коллеги информированы об этом. Мы, как обещали, остаемся прозрачными для российских партнеров в наших отношениях», - отметил он.

А.А.