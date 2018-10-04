Пашинян уволил губернаторов от «Дашнакцутюна» и «Процветающей Армении»

Следом за министрами от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» со своих постов были уволены и губернаторы, представляющие эти партии.

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение об увольнении шести губернаторов, представляющих партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

С должностей сняты руководители: Лорийской области - Грант Маргарян, Вайоцдзорской области — Арагац Сагателян, Армавирской области — Гагик Мириджанян, Арагацотнской области — Ашот Симонян, Гегаркуникской области — Ишхан Сагателян, Сюникской области — Карен Амбарцумян.

Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил губернаторов и бывших министров за проделанную работу и передал им самые наилучшие пожелания. Он отметил, что политические события последних дней привели к такому раскладу.

Напомним, что Никол Пашинян во время митинга у парламента подписал решения об отставке министров от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», которые поддержали поправки против проведения внеочередных парламентских выборов. По мнению премьера, партии хотят сорвать роспуск парламента и поэтому застраховались поправками.

Сейчас в правительстве Армении из 17 министров остались 11.

Указом президента от 3 октября с должностей освобождены министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

С.А., Э.Т.