Пашинян стал восхвалять Путина в Москве: «Владимир Владимирович такой человек…»

Мы очень долго обсуждали весь спектр наших отношений, сказал в интервью газете «Коммерсант» премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя встречу в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По итогам переговоров нашей встречи могу сказать, что армяно-российские отношения сейчас находятся на очень высоком уровне. Я бы сказал, что на беспрецедентно высоком уровне. Фактически в наших отношениях нет никаких проблем», - сказал он.

Пашинян указал, что это его рабочий визит в Россию.

«У меня пока не было официального визита в Москву, у президента России не было официального визита в Ереван. Надеюсь, в ближайшее время у нас состоятся обоюдные официальные визиты и во время этих визитов будут подписаны документы, которые будут относиться к разным отраслям: экономические договоры, договоры на военно-техническом направлении.

Вы все знаете те обстоятельства, в которых происходят наши последние встречи с президентом России. В Армении произошли громадные политические перемены и нужно время, чтобы все действующие лица - я, мои коллеги в Армении и в России адаптировались к новым реалиям. Сегодня мы можем констатировать, что эта адаптация успешно произошла. Наши отношения переходят в новую фазу, когда у нас будут уже конкретные результаты», - сказал он.

Он указал, что Владимир Владимирович такой человек, который высоко ценит человеческие связи, человеческие отношения.

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Отвечая на вопрос касательно возбужденных в Армении уголовных дел против бывших руководителей республики, он указал, что не надо это интерпретировать и делать из этого какие-то громадные политические выводы.

«Мы, конечно, обсуждали очень много вопросов, и я хочу сказать, что в Армении дела уголовные возбуждаются не против конкретных лиц, а по факту нарушения Уголовного кодекса. Поскольку все граждане Армении равны перед законом, если есть факт нарушения Уголовного кодекса, эти дела возбуждались и будут возбуждаться», - сказал он.

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По словам Пашиняна, лица, против которых возбуждены уголовные дела, не являются в Армении политическими факторами, у них нет сторонников.

«Ничего не может пошатнуть власть народа. Уверяю вас, когда говорят, что эти люди влиятельны, - это политический мираж. В действительности они давно уже не влиятельны. После событий, которые произошли в Армении, они перестали быть влиятельными людьми. Если бы они были влиятельными, они смогли бы влиять на политические процессы. А поскольку они не могли влиять и не могут, из этого вытекает, что они вообще не влиятельные люди. И я думаю, вы все в этом в скором будущем уверитесь», - сказал он.

Пашинян отметил, что последний срок, когда могут состояться выборы в Армении, май 2019 года. «Но они могут состояться и в этом году, и в начале будущего года. Это зависит от политической ситуации», - сказал он.

А.А.