Пашинян сказал, когда разблокируют дороги и обещал раскрыть «еще что-то важное» вечером

Лидер протестного движения в Армении, глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать все объекты транспортной инфраструктуры с 17:00.

«Призываю вас разблокировать все закрытые дороги и собраться на площади Республики, где в 19:00 назначен митинг. Мы должны разблокировать дороги, чтобы остальные наши друзья смогли попасть на митинг», — цитирует Пашиняна «Sputnik Армения».

По его словам, вечером будет анонсирована важная новость. Депутат подчеркнул, что ситуация меняется каждую минуту.

Протестующие в Ереване с раннего утра блокируют улицы и госучреждения города.

Парализована работа метро, перекрыта также автотрасса из Еревана в аэропорт «Звартноц».

Накануне Пашинян призвал граждан Армении заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.

Ранее 1 мая парламент не избрал премьер-министром кандидата от оппозиции Никола Пашиняна. Против проголосовала Республиканская партия Армении, составляющая большинство в парламенте.

Ф.Багирова