Пашинян в ООН уничтожает переговорный процесс: «Карабах не может быть в составе Азербайджана»

Никол Пашинян сделал очередной шаг, чтобы окончательно сорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Выступая с главной международной трибуны – в ООН Пашинян заявил о том, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана.

«Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить произойти новому геноциду армянского народа», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Как отметил премьер-министр, урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом внешней политики Армении.

По его словам, статус и безопасность марионеточного режима «НКР» будут исключительным приоритетом Армении в переговорном процессе.

Любую попытку решить конфликт военным путем Пашинян назвал прямой угрозой безопасности региона, демократии и правам человека.

Армения продолжит конструктивное участие в мирном процессе по урегулированию конфликта в формате МГ ОБСЕ, которой предоставлен единственный международно признанный мандат на урегулирование конфликта, отметил премьер-министр.

Если Азербайджан действительно верен мирному процессу, то он должен начать диалог с «основным» субъектом конфликта – Нагорным Карабахом, добавил премьер-министр.

«Азербайджан по любому поводу заявляет, что Карабах должен быть его частью. При этом заявляет, что не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Проблема в том, как Азербайджан может претендовать на Карабах, не желая даже говорить с ним. Это возможно? Это возможно лишь в том случае, если власти Азербайджана интересует не народ, а исключительно территория Карабаха. Таким образом, становится очевидно, что намерения властей Азербайджана заключаются в «очистке» Карабаха от армян, как это произошло в Нахчыване. Это дает Нагорному Карабаху право говорить, что войти в состав Азербайджана для него будет означать полное уничтожение. Следовательно, Карабах не может быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить произойти новому геноциду армянского народа», - беспардонно солгал с высокой трибуны Никол Пашинян.

В заключение он вновь подчеркнул, что конфликт может быть урегулирован лишь путем взаимных компромиссов сторон в атмосфере мира, а не войны. Премьер-министр Армении также поблагодарил генерального секретаря ООН за содействие усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ.

Следует отметить, что провокационному выступлению Пашиняна предшествовала организация военных учений на оккупированных азербайджанских территориях.

Военные учения проходят в преддверии важных переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

Согласно информации, распространенной в СМИ, 25-28 сентября текущего года на оккупированных Арменией территориях Азербайджана будут проведены учения с привлечением военной авиации.

МИД Азербайджана вчера выступил с заявлением, в котором отметил, что очередной провокационный шаг ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана может привести к росту напряженности и тяжелым последствиям.

«Данный шаг Армении накануне запланированной встречи 26 сентября в Нью-Йорке глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ преследует цель дискредитировать деятельность сопредседателей и нанести урон процессу переговоров по урегулированию конфликта.

Еще раз напоминаем, что вся ответственность за эскалацию напряженности на фронте полностью ляжет на руководство Армении», - говорится в заявлении.

С.А, Г.Р.