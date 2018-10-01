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Пашинян рассказал, когда Путин приедет в Армению

Сегодня в 09:35 ~ 1 минута на чтение 268
Пашинян рассказал, когда Путин приедет в Армению

Визит президента России Владимира Путина в Армению состоится, скорее всего, в начале 2019 года. К этому времени нужно подготовить договорную базу для подписания двусторонних документов.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал журналистам, сообщает «Спутник Армения».

Премьер напомнил, что ранее была достигнута договоренность о том, что визит российского президента в Ереван состоится либо в конце этого года, либо в начале следующего. При этом, как отметил Пашинян, стороны регулярно контактируют друг с другом.

«Думаю, что будет правильным, если визит состоится в начале следующего года. Почему? А для того, чтобы подготовить договорную базу, подписать документы в ходе визита», - заявил глава армянского правительства.

Армянский премьер также рассказал, о чем, активно жестикулируя, он беседовал с Путиным на саммите СНГ в Душанбе.

Мы обсуждали с Владимиром Путиным нашу встречу. Потому что после саммита снова встретились и поговорили вдвоем. Мы договаривались о встрече», - пояснил Пашинян.

Напомним, на полях саммита СНГ в Таджикистане премьер-министр Армении и президент России Владимир Путин провели короткую беседу. О чем говорили лидеры двух стран, было непонятно, зато была заметна активная жестикуляция.

А.А.

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