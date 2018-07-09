Пашинян проводит чистку

В ближайшее время с должностью распрощается начальник Специальной следственной службы и будет выражено недоверие генеральному прокурору Армении. Будет отправлен в отставку также министр науки и образования Араик Арутюнян. Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Отставки мотивируются допущенными серьезными ошибками, которые и стали поводом для большого общественного разочарования правительством Пашиняна.

«По нашим сведениям, Араик Арутюнян будет «назначен» ректором Ереванского государственного университета (ЕГУ), должность министра образования и науки займет его заместитель Ованнес Ованнисян, который в последнее время вел «серьезную борьбу» с бывшим директором Музея-института геноцида армян Айком Демояном. В ответ на вопрос, говорили, что вы станете ректором ЕГУ, а сейчас вы станете министром, а Араик Арутюнян ректором ЕГУ, заместитель министр Ованнес Ованнисян заявил: «Такого нет, и не может быть». Посмотрим…» - пишет газета.

С.А., Э.Т.