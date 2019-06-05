Пашинян проиграл выборы мэра в Абовяне

Действующий мэр Абовяна Ваагн Геворкян лидирует на выборах главы муниципалитета города. Его основной соперник, представитель партии «Гражданский договор» Григор Гулян.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно предвыборному штабу Геворкяна, он набрал 8441 голос, его конкурент 8032. В выборах в Абовяне приняли участие 40,83% избирателей. Сам Геворкян на своей странице в Facebook поблагодарил своих сторонников. «Дорогие абовянцы, люблю вас всех. Я благодарен друзьям, команде и нашим семьям. Победа!!!».

Наибольшая интрига выборов ОМС, которые прошли в 23 общинах Армении, была связана с выборами мэра города Абовян. Здесь баллотируются 5 кандидатов, лидируют действующий мэр Ваагн Геворкян и кандидат от партии власти Григор Гулян. На предыдущих выборах Ваагна Геворкяна поддерживала партия «Процветающая Армения». Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что не намерен поддерживать Геворкяна, так как в этом нет необходимости.

Кандидат от партии власти Григор Гулян экономист, занимает пост начальника управления по финансам и социально-экономическим вопросам областной администрации Котайка. Несколько дней назад в поддержку Гуляна в Абовяне прошло шествие, в котором принял участие премьер-министр Никол Пашинян.

А.С.