Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал подлинность скандальной аудиозаписи с участием главы спецслужб Армении и руководителя Специальной следственной службы, заметив, что пока не будет вдаваться в подробности.

«Я знаю детали всей этой истории, знаю, что произошло в Армении в те известные дни, до и после этого, и что происходит в республике сейчас. Но на этот момент с вашего разрешения пока не буду вдаваться в подробности. Только что я пригласил к себе директора СНБ Артура Ванецяна», - сказал он, сообщают армянские СМИ.

По его словам, имело место тайное прослушивание главы ССС или директора СНБ.

«Кто это организовал, зачем и с какой целью? Имел ли он право по закону осуществить данное действие?» - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее в Сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

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А.А.