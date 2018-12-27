Пашинян принес извинения олигарху, которого оскорбил

Знакомая с лексиконом Никола Пашиняна «уложить на асфальт – размазать по стенке» общественность не может даже представить, каким мягким он может быть иногда, если в этом есть необходимость, пишет армянская газета «Грапарак».

«Нам рассказали, что даже в отношении тех людей, которых он оскорбил, «размазал по стенке», он безмерно уважителен во время частных встреч. Причем эти встречи часто инициирует именно он. По этому принципу он пригласил к себе одного их олигархов, которого публично оскорбил, и принес извинения за грубые слова, выразил надежду, что тот продолжит свою деятельность так же, как работал во время прежней власти», - указывает газета.

Издание отмечает, что по тому же принципу он пригласил к себе бывшего командующего оккупационной армией в Карабахе Левона Мнацаканяна, которого освободили от занимаемой должности именно по его указанию, и пытался завоевать его дружбу.

«Мнацаканян с большим трудом согласился встретиться с премьер-министром. Пашинян во время встречи пытался объяснить логику своего решения и установить с ним отношения», - пишет газета.

А.А.