Пашинян пригласил Путина в Ереван

Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Ереван с официальным визитом.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант».

«Я пригласил Владимира Путина в Ереван, и мы договорились, что в ближайшем будущем визит состоится. Если не до конца этого года, то в начале следующего», — сообщил Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, во время визита Путина планируется подписание нескольких договоров. Пашинян отметил, что стороны уже работают над соглашениями по газу, по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, военно-техническому сотрудничеству.

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина состоялась 8 сентября 2018 года. Переговоры Пашиняна и Путина в Кремле были третьей встречей лидеров двух стран после смены власти в Армении.

А.А.