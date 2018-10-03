Пашинян практически не располагает информацией о биолабораториях в Армении

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян не очень хорошо владеет информацией о биологических лабораториях в нашей стране».

Об этом во вторник заявил бывший глава госслужбы безопасности продуктов питания Григор Григорян, сообщает 1news.az со ссылкой на arka.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь с рабочим визитом в Москве, заявил в интервью газете «КоммерсантЪ», что по его личному поручению российские специалисты были допущены к находящимся в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов.

Однако в дальнейшем пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил о том, что в Армении нет американских биологических лабораторий.

Григорян отметил, что после визита Пашиняна в Москву и заявления о лабораториях в Армению прибыли микробиологи из Саратова, которые посетили здания лабораторий и изучали их на предмет наличия там разработок по созданию биологического оружия.

«Возможно, Пашинян не очень хорошо владеет информацией о биологических лабораториях в стране. Однако это такой вопрос, которым, в первую очередь, должны заниматься соответствующие структуры в службе национальной безопасности. Эти вопросы - в их ведении», - заявил Григорян.

При этом он выразил недоумение по поводу того, что информация о деятельности этих лабораторий предоставлена третьей стороне, и подчеркнул, что уже и иранская сторона выразила желание ознакомиться с деятельностью лабораторий.

«Нам годами говорили, что это закрытая информация, которая имеет важное значение для системы национальной безопасности. Так как же мы такую важную информацию предоставляем сейчас третьей стороне? И что делать с просьбой иранской стороны получить допуск в лаборатории?» - задается вопросами Григорян.

При этом он отметил, что армянская сторона и ранее сотрудничала со своими партнерами, как российскими, так и американскими, однако он никогда не сталкивался с требованием третьей стороны посетить армянские лаборатории и оценить риски создания биологического оружия.

При этом эксперт подтвердил информацию, озвученную ранее пресс-секретарем МИД Тиграном Балаяном о том, что в лабораториях работают только армянские специалисты.

Григорян также напомнил, что у Армении есть обязательства в сфере биологической безопасности. После обретения независимости Армения подписала Международную конвенцию о предотвращении распространения биологического оружия, которая была ратифицирована Россией и США. После этого был заключен договор в рамках ОДКБ, согласно которому стороны обязались не предпринимать действий, противоречащих соблюдению безопасности стран-членов организации.

С.А., Э.Т.