Пашинян повторно выдвинут на пост премьера

Руководитель оппозиционной фракции «Елк» (Исход), лидер протестов в Армении Никол Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщили в пресс-службе Национального собрания республики.

«Кандидатом на пост премьер-министра Армении выдвинут Никол Пашинян. Его кандидатура предложена более чем третью состава парламента», — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян сообщил, что в четверг провел встречу с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении, который, по его словам, подтвердил, что фракция поддержит «кандидата от народа» на выборах премьера 8 мая.

Накануне глава фракции РПА сообщил журналистам, что Армения 8 мая, во время второго тура голосования, будет иметь премьер-министра, Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет одна треть состава парламента.

В среду сторонники Пашиняна, которого парламент не избрал премьером, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

РИА Новости