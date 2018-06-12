Пашинян пошел против бывших соратников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в поддержку блока «Мой шаг» призвал не голосовать на выборах в Совет старейшин Еревана за те силы, которые сомневаются в необходимости созыва нового парламента, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее лидер партии «Республика» (блок «Луйс») Арам Саркисян и депутат парламента Наира Зограбян, занимающая первую строку избирательного списка партии «Процветающая Армения» (ППА), выразили сомнения в необходимости проведения досрочных парламентских выборов.

Пашинян напомнил при этом, что 2 мая, когда парламентская фракция Республиканской партии Армении (РПА) проголосовала против его кандидатуры на должность премьер-министра, он заявил, что они совершили политическое самоубийство.

По его словам, сейчас начался довольно странный процесс. Представители некоторых партий заявляют, что сейчас продемонстрируют свои возможности.

«Опомнитесь! Я говорил Сержу Саргсяну, что он не обладает той властью, о которой ему докладывали. Он послал спецназ, на следующий день заявил, что я был прав», — рассказал Пашинян о событиях периода «бархатной революции» весной этого года.

«Сейчас они говорят, что не находят проведение досрочных парламентских выборов целесообразными», - сказал он и обратил при этом внимание на то, что когда его избирали, это тоже не считали «целесообразным».

По словам премьер-министра, не им решать это - все решения будет принимать народ. При этом другие парламентские силы также заявляют, что могут выступить против проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября. Затем этот муниципальный орган изберет мэра столицы. Нынешние выборы будут проведены во внеочередном порядке. Прежний мэр Тарон Маркарян, занимавший должность с ноября 2011 года, подал в отставку в начале июля. И он и в целом Республиканская партия Армении в этих выборах решили не участвовать.

С.А., Э.Т.