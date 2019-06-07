Пашинян посчитал встречи с Путиным

В Санкт-Петербурге состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

«Очень рад встретиться с вами в Санкт-Петербурге, недавно мы встретились в Нур-Султане, впервые мы встретились год назад, и за этот год мы неоднократно встречались и практически поговорили обо всех возможных вопросах», - начал свою речь Пашинян, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что делегации из Армении во главе с премьер-министром страны будет интересно принять участие в ПМЭФ, где можно встретиться с коллегами и обменяться мнениями по экономическим вопросам.

Президент добавил, что необходимости характеризовать отношения между Россией и Арменией нет.

«Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении - почти 2 миллиарда прямых инвестиций, много других моментов, которые показывают особый союзнический характер наших отношений», - добавил Путин.

А.С., Э.Т.