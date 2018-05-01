Пашинян пообещал создать в Армении правительство нацсогласия

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, выдвинутый возглавляемой им фракцией «Елк» («Исход») кандидатом в премьеры, пообещал сформировать в Армении правительство национального согласия и не проводить кадровых чисток.

Во вторник кандидатура Пашиняна была отклонена Национальным собранием (парламентом). За него проголосовали 45 депутатов при необходимых для утверждения 53.

«Я обещаю приступить на основе широких консультаций к формированию временного правительства национального согласия и не допустить кадровых чисток», — сказал Пашинян.

Говоря о голосовании, Пашинян заявил, что проблема не в том, изберут или не изберут его премьером. «Проблема в том, хотите ли вы победы народа или нет. Вы сами знаете, что не сможете остановить эту победу», — сказал Пашинян.

Кандидата от «Елк» поддержали две другие фракции парламента — блок «Царукян» и «Дашнакцутюн». Против выступили депутаты правящей Республиканской партии Армении.

РИА Новости