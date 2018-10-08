Пашинян подписал меморандум о досрочных выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал в понедельник с Гагиком Царукяном — лидером партии "Процветающая Армения", у которой вторая по величине фракция в парламенте, меморандум о проведении в декабре досрочных парламентских выборов.

У Республиканской партии в парламенте 50 мандатов, у Царукяна с Пашиняном — 40. Фракция "Дашнакцутюн", у которой семь мест в парламенте, пока окончательно не определилась по поводу досрочных выборов в декабре, однако уже призывала не спешить с их проведением.

Пашинян рассчитывает провести досрочные парламентские выборы в декабре. Оппозиция, прежде всего бывшая правящая Республиканская партия, у которой сохранилось большинство в парламенте, выступает против этого и считает, что выборы должны пройти весной 2019 года в связи в необходимостью, в частности, реформировать избирательный кодекс, обеспечить присутствие наблюдателей, позволить политическим силам подготовиться.

"Только что подписал с председателем партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре 2018 года досрочных парламентских выборов", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Согласно меморандуму, опубликованному пресс-службой правительства, при отставке Пашиняна фракция обязуется не выдвигать своего кандидата в премьеры и не поддерживать другого кандидата.

РИА Новости