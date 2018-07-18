Пашинян по крупному обманул Путина - Мубариз Ахмедоглу

Одним из наиболее важных политических итогов парламентских выборов в Армении является то, что пророссийские силы не представлены в парламенте. Такой случай происходит впервые в истории независимой Армении.

Обман Пашиняном Путина начался с обсуждений первым вице-премьером А.Мирзояном с послом РФ в Армении С.Копиркиным подготовки к парламентским выборам. Конечно же, Пашинян может опять лгать: Руководимое им парламентское большинство будет защищать и позиции России. Эта ложь Пашиняна не является случайной или результатом последнего дня голосования.

Просто российское общественно-политическое сознание, ум не способны понять армянское. Пашинян шаг за шагом двигался в этом направлении:

В период избирательной кампании в Армении состоялось мероприятие под названием "Энергетическая неделя Армении 2018", и на мероприятии была достигнута договоренность о проведении энергетических реформ в Армении в направлении возобновляемых источников энергии. Другими словами, энергетика Армении избавляется от топливной, переходит к альтернативным или возобновляемым источникам энергии. Зависящая от топливной энергетики Армения также означает зависящая от энергетики России Армения. Несмотря на существенную необходимость Армении, именно в период избирательной кампании было ликвидировано совместное российско-армянское предприятие "Мецаморатомэнерго". С российской стороны никто не отреагировал на это. Стыдливость армян была на таком уровне, что с одной стороны Армения попросила Россию продлить срок погашения кредита, выделенного на восстановление Мецаморской АЭС еще на два года, а с другой стороны, ликвидировала созданное совместно с Россией предприятие.

III. Пашинян, унизив помощника В.Путина по международным вопросам Ушакова, еще раз продемонстрировал перед Западом свою политическую волю в антироссийском направлении, и в итоге добился желаемого. Западные лидеры поручили ОБСЕ и другим наблюдателям дать положительную оценку выборам в Армении. Именно за 2 дня до голосования полиция Армении, ворвавшись в здание сайта News.am, потребовала видеозаписи связанных с выборами материалов. Эти нападки не привлекли внимания международных наблюдателей.

Промежуточный доклад БДИПЧ/ОБСЕ о досрочных парламентских выборах в Армении был полностью объективно-негативным. В конце БДИПЧ/ОБСЕ определил итоговый результат на основе наблюдений только в день голосования.

Никол Пашинян добился желаемого. Парламент, можно сказать, стал антироссийским. Из-за этого результата как США, так и ЕС уже поздравляют Армению в связи с парламентскими выборами.

Россия должна положить конец неопределенности в геополитике Армении. Для Армении Карабахский вопрос нужен для постепенного отдаления от России под предлогом геополитической игры и склонения в сторону Запада. Поэтому Россия должна положить конец неопределенности Армении в Карабахском вопросе:

ı. РФ должна в ближайшее время прекратить поставки природного газа в Нагорный Карабах. Таким образом РФ должна продемонстрировать уважение к международному праву.

ıı. Если добьется открытия Мегринской железной дороги, то это можно считать успехом России. Потому что открытие Мегринской железной дороги означает привязанность Армении к России, и на Западе сделают определенные выводы из этого.

То, что Россия будет настаивать на устранении неопределенности в нагорно-карабахском вопросе, пойдет больше на пользу России.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу