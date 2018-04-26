Пашинян ответил Кочаряну: Наша цель - «закрыть» всех виновных

Премьер-министр Никол Пашинян рассказал о причине возобновления дела о трагических событиях 1 марта 2008 года.

«Цель возобновления расследования событий 1 марта — «закрыть» всех, кто совершил преступление», — сказал он в четверг журналистам, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее в интервью агентству «Медиамакс» второй президент Армении Роберт Кочарян сказал, что из «слитой» в Сеть записи разговора главы СНБ Артура Ванецяна и ССС Сасуна Хачатряна, где первый рассказывает о разговоре с судьей, которому дана «инструкция» во что бы то ни стало посадить Кочаряна, становится ясно — расследование возобновили, чтобы «закрыть» его.

Премьер также коснулся процесса разоружения охранников олигархов и экс-чиновников. По словам Пашиняна, по части проведенных мероприятий информация уже опубликована, а по другим будет сообщена, если возникнет необходимость.

12 сентября были подвергнуты приводу охранники бизнесмена Хачатура Сукиасяна, а также сотрудники службы безопасности олигарха и депутата Самвела Алексаняна, более известного как «Лфик Само». По сообщениям СМИ, полиция подвергла приводу двух охранников одного из владельцев компании «Сигарон».

С.А., Э.Т.