Пашинян отправил себя в отпуск

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня издал решение о своем собственном отпуске, такое сообщение опубликовано на официальном сайте главы правительства.

«Согласно ч.12 ст.7 и ч.4 ст.18 закона «О структуре и деятельности правительства» 31 мая 2019 года премьер-министру Армении Николу Пашиняну была предоставлена минимальная часть отпуска за 2018-2019 годы», - цитирует сообщение Sputnik Армения, передает 1news.az.

На время отсутствия Пашиняна исполнять обязанности премьер-министра Армении будет его заместитель Тигран Авинян.

А.С., Э.Т.