Пашинян отметил важность мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован с помощью взаимных компромиссов со всех сторон в атмосфере мира, а не войны. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС.

«Мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе стоит на первом месте в нашей внешнеполитической повестке. Армения продолжит вести конструктивную деятельность для мирного разрешения конфликта», - сказал Пашинян.

Пашинян также рассказал участникам Ассамблеи о весенней революции в Армении, отметив, что она прошла мирно, без насилия и человеческих жертв. «Мы победили с помощью мирной демонстрации, это была революция любви и солидарности», - сказал он. В ходе выступления премьер затронул и внешнеэкономическую деятельность Армении, выразив готовность страны к конструктивному диалогу и кооперации и назвав ее «ответственным и надежным партнером».

Как ожидается, министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся 26 сентября в Нью-Йорке и обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

С.А, Г.Р.