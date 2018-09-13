Пашинян освободил Юрия Хачатурова по указанию глав государств - членов ОДКБ

Премьер-министр Армении во время правительственного часа в парламенте сообщил, что получил официальное устное ходатайство от имени всех руководителей стран-членов ОДКБ, чтобы он, если возможно, посодействовал бы изменению меры пресечения в отношении Юрия Хачатурова, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Я позвонил начальнику Специальной следственной службы и сказал, что со стороны руководства ОДКБ поступило такое ходатайство, и если они ходатайствуют, то и я могу себе позволить присоединиться к этому ходатайству и, если возможно, обсудить этот вариант», - уточнил премьер-министр.

Он также отметил, что ему постоянно продолжали звонить из СНБ, а он отвечал: «Если следственный орган решил, что, исходя из интересов следствия, он должен быть заключен под стражу, значит, да, нужно арестовать, поскольку мы договорились, что политических препятствий в этом деле быть не должно».

Никол Пашинян отметил, что директор Службы национальной безопасности раз десять звонил ему по этой теме.

«Для меня было важно, чтобы применялся заложенный в основу работы принцип, и да, если необходимо арестовать, значит, арестуйте», - отметил Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что директор СНБ снова позвонил ему и сказал, что в судебной системе подняли «тревогу».

«Сказал, что дело – вода, в основе ничего нет», - сказал премьер.

Он отметил, что потом позвонил начальнику Специальной следственной службы.

«Он сказал, что мы – следственный орган и знаем, что делаем, мы же не с улицы пришли, чтобы арестовывать людей такого масштаба», - подчеркнул Никол Пашинян.

Он заявил, что устал от статуса, когда разные судьи звонят ему и спрашивают о его мнение по тому или иному делу.

«Не связывайтесь со мной, идите», - сказал премьер-министр.

С.А., Э.Т.