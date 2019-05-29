Пашинян остался без ордена Назарбаева

В столице Казахстана состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие главы России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также премьер-министр Армении, сообщает 1news.az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Заседание евразийской пятерки приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

По итогам саммита было подписано несколько международных договоров.

Накануне прибывшим в столицу Казахстана высокопоставленным гостям Нурсултан Назарбаев вручил ордена своего имени по случаю юбилейной даты. Как пишут СМИ, исключением стал лишь глава правительства Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.

А.С., Э.Т.