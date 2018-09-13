Пашинян «об объявлении войны» Азербайджану

«Условную войну не мы объявляли, а нам ее объявили».

Об этом в беседе с журналистами в информационном центре командно-штабных учений «Молния-2018» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

«Естественно, Армения является гарантом безопасности Арцаха (сепаратистский режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана - прим.ред.), и условная военная ситуация в основном связана с карабахским вопросом. Естественно, Арцах также участвует в процессах, в сценарии также учтены действия Арцаха и ВС», - отметил он.

Никол Пашинян пояснил, что в основу этих военных учений были положены возможные наихудшие сценарии, чтобы зафиксировать более высокий уровень готовности государственной системы Армении во время перехода от мира к войне.

«Мы хотим в ходе военных учений так наладить работу системы государственного управления, чтобы даже при самых неожиданных и тяжелых сценариях она могла бы сохранять трудоспособность и проявлять необходимые реакции, быть в состоянии сохранять боеготовность государства и нормальную или необходимую жизнедеятельность», - отметил он.

По словам премьер-министра, результаты будут обсуждены после подведения итогов учений.

Напомним, что Национальное собрание Армении в рамках командно-штабных учений «Молния-2018» приняло решение «об объявлении войны».

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- говорилось в решении НС Армении.

В ответ в МИД Азербайджана указали, что война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

«Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений «Молния-2018» войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором»,- отметили в МИД АР.

Эльшан Рустамов, Э.Т.